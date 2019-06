Der Sommer-Fahrplan der Bundesliga-Klubs

TSV HARTBERG Trainingsstart: 17. Juni in Hartberg. Trainingslager: 26. bis 29. Juni in Schielleiten (voraussichtlich). Testspiele: 22. Juni gegen Fladnitz (Fladnitz, 17.00), 26. Juni gegen Pjunik Eriwan (?), 29. Juni gegen SV Lafnitz (Vorau, 18.30), 3. Juli gegen Kapfenberg (St. Johann/Haide, 18.30). Für Testspiele am 6. (in Greinbach) und am 13. Juli (in Hartberg) werden noch Gegner gesucht.