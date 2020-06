Der Kung-Fu-Tritt von Milan-Star Rebic ist ein Hit im Netz

Ganz Italien hat sehnsüchtig auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im eigenen Lande gewartet. Am Freitagabend war es dann soweit: Juventus und AC Milan bestritten die erste Partie nach der gefühlt ewigen Fußball-Auszeit in dem Land des vierfachen Weltmeisters, das schwer von der Corona-Pandemie getroffen ist. Sieger gab es in Turin keinen, leider auch keine Tore, doch aufgrund des 1:1 im Hinspiel am 13. Februar in Mailand sicherte sich Juve die Coppa-Italia-Finalteilnahme.

Ein Mann spielte die Hauptrolle in diesen beiden Begegnungen, zwischen denen beinahe vier Monaten liegen. Ante Rebic heißt er. Der kroatische Stürmer im Dienste des AC Milan ließ im ersten Duell Final-Hoffnung für die Nerrazzuri aufkeimen, als er sein Team gegen den haushohen Favoriten in Führung geschossen hatte. Spielverderber war im Februar wie gewohnt Superstar Cristiano Ronaldo, der kurz vor Schluss einen Handelfmeter zum Ausgleich verwandelte.