Der Bundesliga-Nachruf in Noten

Die erste Bundesliga-Runde findet am 28./29. Juli 2018 statt, die ersten 18 Runden des Grunddurchgangs (22 Spieltage) werden im Herbst gespielt, darüber hinaus gibt es im Herbst keine Runden unter der Woche. Das Frühjahr startet am 23./24. Februar 2019. Künftig gibt es am Samstag und Sonntag je drei Spiele. Samstag, 17 Uhr, werden drei Partien gespielt, zwei Sonntagspartien beginnen um 14.30 Uhr, eine um 17 Uhr (im Sommer alle drei um 17 Uhr). In der zweiten Spielklasse werden alle live ausgestrahlten Spiele am Freitag um 19.10 Uhr, am Samstag bis 14.30 Uhr bzw. am Sonntag bis 12.30 Uhr angepfiffen.