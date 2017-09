David Alaba dürfte am vergangenen Dienstag sein letztes Spiel im ÖFB-Trikot in diesem Jahr bestritten haben. Wie die deutsche Zeitschrift Sport Bild berichtet, geht man beim FC Bayern München davon aus, dass der Wiener mit einer Knöchelverletzung vier bis sechs Wochen ausfallen könnte. Der Klub selbst hatte sich am Mittwoch in einer Aussendung zu der Ausfalldauer nicht detailliert äußern wollen.

Während des WM-Quali-Spiels gegen Georgien musste der 25-Jährige nach einem Zweikampf ausgewechselt werden. Am Tag nach dem Match wurde die Diagnose publik gemacht: Verletzung am Kapselband-Apparat des linken Sprunggelenks.