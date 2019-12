Das Nationalteam testet Ende März gegen die Türkei

Nach dem am Dienstag bekanntgegebenen freundschaftlichen Länderspiel gegen England am 2. Juni wurde am Mittwoch ein weiterer Testgegner für Österreichs Fußball-Nationalteam fixiert. Am Montag, 30. März 2020, kommt es im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Duell mit der Türkei. Das gab der ÖFB in einer Presseaussendung bekannt.

Die letzte Begegnung beider Teams datiert vom März 2016, Österreich unterlag in Wien in einem ebenfalls freundschaftlichen Spiel 1:2. Zlatko Junuzovic hatte damals Österreich in Führung geschossen, eh die Gäste das Spiel noch durch Tore von Hakan Calhanoglu und Arda Turan drehen konnten.