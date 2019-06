Das nächste Traum-Tor von Zlatan Ibrahimovic

Die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS kann sich wahrlich glücklich schätzen. Nicht etwa, weil dort hochqualitativer Fußball geboten wird, sondern weil dort ein gewisser Zlatan Ibrahimovic zu sehen ist.

Der Schwede sorgte am Wochenende für den nächsten spektakulären Treffer in seiner Karriere. Im Heimspiel seines Klubs Los Angeles Galaxy gegen New England packte der mittlerweile 37-Jährige nach feiner Ballannahme mit der Brust einen Fallrückzieher aus und ließ den Gäste-Goalie Brad Knighton alt aussehen.

Dass der Treffer zu spät kam und nur den 1:2-Endstand aus der Sicht des Ibrahimovic-Klubs bedeutete, bleibt diesmal angesichts der Ästhetik nur eine Randnotiz.