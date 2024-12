Conference League: LASK braucht gegen Fiorentina das perfekte Spiel

Ausgerechnet beim stärksten Kontrahenten ist der LASK auf einen Sieg angewiesen. Mit der Fiorentina treffen die Linzer heute, Donnerstag, (18.45/live ServusTV, Sky) auf den Finalisten 2023 und 2024. Die „Viola“ aus Florenz erlebt in der Serie A derzeit gute Zeiten.

Der LASK hält bei nur zwei Zählern aus vier Partien und bangt ums Play-off. „Wir spielen gegen eine italienische Top-Mannschaft, die sehr gut performt. Aber wir wissen, dass in einem Spiel alles möglich ist“, sagte Spielmacher Robert Zulj.

„All in“ in Florenz

Der Plan ist vorgezeichnet: Am 19. Dezember im Heimspiel gegen Vikingur Reykjavik will der LASK noch die Chance auf das Überwintern im Europacup haben. „All-in“ wollen die Athletiker in Florenz deshalb laut Zulj gehen. „Das heißt sehr konzentriert sein und keine Fehler machen. Wir brauchen ein perfektes Spiel.“

Für Trainer Markus Schopp ist es auch eine Reise in die Vergangenheit. Mit Brescia gastierte er einst schon als Aktiver im Stadio Artemio Franchi von Florenz. „Wir kennen die Ausgangssituation und wissen, dass wir wohl einen Sieg benötigen . So wollen wir das Spiel auch anlegen.“