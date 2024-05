Toni Kroos: Ein Auslaufmodell gibt noch immer das Tempo vor

Kroos’ Vorlage zum 1:1 durch Vinicius jr. im Hinspiel war genau einer dieser Geniestreiche, für die sie den 34-Jährigen bei Real Madrid so lieben. Die FAZ huldigte diesen Toni-Kroos-Moment mit folgenden Worten: „Toni Kroos sieht Dinge, die anderen erst in Zeitlupe aus der Vogelperspektive bewusst werden.“

Nach dem 2:2 in München treffen die Bayern im Semifinal-Rückspiel der Königsklasse auf die Königlichen von Real Madrid, bei denen immer noch der ach so antiquierte Deutsche im Spiel die Fäden zieht. Und zwar auf unnachahmliche Weise.

In Deutschland wurde über ihn nicht immer nur in höchsten Tönen geschwärmt. Kritiker verpassten dem Mittelfeldstrategen irgendwann den Kosenamen „Querpass-Toni“ , weil sie sich mit seinem Kurzpassspiel nicht anfreunden konnten. Auch beim FC Bayern hielt man nicht wirklich große Stücke auf Kroos und ließ ihn im Sommer 2014 um 25 Millionen Euro zu Real Madrid ziehen – bei Spaniens Rekordmeister sprechen sie seither vom „Schnäppchen des Jahrhunderts“.

In solchen Rekordsphären bewegt sich längst auch Toni Kroos. Nur Real-Madrid-Legende Paco Gento (6 Siege) kann aus der Steinzeit des Landesmeisterpokals mehr Titel in der Königsklasse vorweisen als der Deutsche, der mit Real Madrid Jagd auf Triumph Nummer sechs macht.

Ballverteiler

Bei dieser Mission ist der Routinier der Takt- und Ideengeber zugleich. Wenn der Deutsche nicht gerade einen seiner Toni-Kroos-Momente hat, dann zelebriert er die Kunst des Einfachen. Kroos ist bei Real der große Ballverteiler, der auch unter Druck und Platznot eine Lösung parat hat.

In den Statistiken finden sich Partien, in denen dem zentralen Mittelfeldmann kein einziger Ballverlust unterläuft. „Ich fühle mich wohler, wenn ich oft am Ball bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich so viel mehr Einfluss nehmen kann.“