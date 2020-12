CL: Real verhindert historisches Aus, PSG-Gala nach Kniefall

In Gruppe C waren Manchester City und FC Porto schon als Aufsteiger festgestanden, beide gewannen im finalen Auftritt ihre Spiele. City daheim 3:0 gegen Marseille, was den Engländern den Gruppensieg bescherte, Porto siegte in Piräus gegen Olympiacos 2:0 und wurde letztlich Zweiter.

In Gruppe D kam Liverpool ungefährdet zum Gruppensieg, wobei sich der englische Meister bei Midtjylland mit einem 1:1 begnügen musste. Zweiter wurde Atalanta Bergamo, die Italiener gewannen das direkte Duell gegen Ajax in Amsterdam 1:0.