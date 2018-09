Klopp voll des Lobes für "bemerkenswerte Leistung"

Extralob für Sturridge

Der Einsatz des Matchwinners stand lange Zeit auf der Kippe, nachdem er sich am Wochenende gegen Tottenham verletzt hatte. "Am Montag schien es keine Chance auf einen Einsatz von 'Bobby' zu geben", berichtete Klopp. "Es war Zeit dem Kader zu vertrauen. Daniel hat seinen Einsatz zu hundert Prozent gerechtfertigt", gab es ein Extralob für den 29-jährigen Sturridge, der in der Vorsaison im Frühjahr noch an West Bromwich verliehen war. In der 72. Minute kam Firmino für Sturridge und stellte in der Nachspielzeit seine Klasse mit einem Solo und dem Siegtor unter Beweis.

Klopps Kollege trauerte einem möglichen Punktgewinn nach. "Wir haben durch Julian Draxler sogar noch die Chance auf das dritte Tor gehabt. Unsere Reaktion auf den Rückstand war top, wir haben mutig gespielt und eine gute Mentalität bewiesen. Am Ende ist die Niederlage hart", sagte Tuchel. Im zweiten Gruppe-C-Spiel trennten sich Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad und Napoli 0:0.