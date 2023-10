Das sind die Champions-League-Gegner von St. Pölten

Die Meister aus Tschechien und Norwegen waren die leichtesten Gegner aus Topf zwei und vier. Bedanken können sich die Niederösterreicherinnen bei „Glücksengerl“ Viktoria Schnaderbeck.

Gehofft hatten die Frauen von St. Pölten auch darauf, zu dem einen oder anderen Spiel mit dem Bus anreisen zu können. Das würde Kosten sparen. Bei dieser Auslosung ist die Busreise nach Prag wohl fix. Nach Frankreich und Norwegen wird man wohl fliegen (müssen).

Die ganz großen (und damit auch attraktiven Gegner) spielen in anderen Gruppen. Der FC Barcelona spielt in Gruppe A mit Eintracht Frankfurt (Dunst, Hanshaw, Kirchberger). In Gruppe C bekommt es Bayern München (Zadrazil) mit Paris St. Germain, AS Roma (Feiersinger) und Ajax Amsterdam zu tun. In Gruppe D kommt es zum Schlager Chelsea gegen Real Madrid.