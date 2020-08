Champions League: Bayern und Barca lösen Tickets für Viertelfinal-Duell

Das kann am Freitag ein richtiger Geisterspiel-Kracher werden. Bayern wird im Rahmen des Finalturniers in Lissabon im Viertelfinale der Champions League auf Barcelona treffen. Anders als sonst fällt die Entscheidung über den Halbfinal-Aufsteiger jeweils in einem Spiel.

Die Bayern hatten schon mit dem 3:0 in London vor der Corona-Pause für eine Vorentscheidung gesorgt, in der trostlos wirkenden Allianz Arena gab es am Samstag gegen Chelsea mit Wien-Export David Alaba einen 4:1-Sieg.