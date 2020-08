Trainerwechsel bei Juventus: Sarri out, Pirlo in

Nach dem frühen Ausscheiden in der Champions League hat sich Juventus Turin am Samstagvormittag von Trainer Maurizio Sarri getrennt. Der erst im Sommer 2019 verpflichtete Coach war mit dem italienischen Serienmeister am Freitag an Olympique Lyon gescheitert. Ein 2:1-Sieg im Rückspiel reichte nach dem 0:1 im ersten Duell aufgrund der Auswärtstorregel nicht zur Qualifikation für das Finalturnier in Lissabon.

Die Suche nach seinem Nachfolger dauerte nicht lang. Bereits am Samstagabend gaben die Turiner bekannt, dass Klub-Legende Andrea Pirlo neuer Chefcoach wird. Pirlo unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 und wird seinen ersten Trainerjob bei den Profis überhaupt übernehmen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Weltmeister von 2006 zur kommenden Saison die U23 von Juve trainiert. So hat es zumindest vor einer Woche geheißen.