Champions League: Das Lyon-Trauma des Cristiano Ronaldo

„Zwei Geschenke - und ab nach Hause!“, titelte die Madrider Fachzeitung Marca, während auf Seite eins des Konkurrenzblattes AS zu lesen war: „Versunken“. Auch Trainer Zidane wurde von den spanischen Medien scharf kritisiert. „Zizou“ sei nie ein Strategie-Genie gewesen, das wisse man, hieß es in einer TV-Talkrunde nach der Pleite. Dass er aber in Manchester von der Bank aus nichts getan habe, um eine Wende herbeizuführen, sei „unverzeihlich“.