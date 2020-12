Bundesligisten kehren ins Training zurück, nur WSG Tirol fliegt

Ein sportlich intensives Fußball-Jahr 2021 und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sorgen in der Bundesliga für eine kurze Winterpause. Dicht gedrängt starten die Erstligisten schon wenige Tage nach Silvester in die Vorbereitung. Diese findet in erster Linie auf heimischem Rasen statt. Ausflüge wie in den vergangenen Jahren zuhauf an die türkische Riviera stehen nicht auf dem Plan. Einzig die WSG Tirol steigt in den Flieger, die Wattener reisen auf Malta.

"Wir haben am 17. Jänner bereits das Nachtragsspiel gegen den WAC. Von dem her wird die klassische Wintervorbereitung nicht stattfinden. Wir werden mit dem ersten Tag versuchen, sofort in den Wettkampfrhythmus einzutauchen", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer. Mit einem Erfolg in Wolfsberg stünden die Grazer vor dem offiziellen Frühjahresauftakt am 22. Jänner bei Rapid an der Tabellenspitze.