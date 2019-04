Schnelles Wiedersehen mit Sturm, vor dem Salzburg gewarnt ist

Die Trennung der Bundesliga in Meister- und Qualifikationsgruppe bringt es dank der Neuauslosung der letzten zehn Runden mit sich, dass sich zwei Klubs schneller am selben Ort sehen als es früher war – so auch Salzburg und Sturm.

Erst am 10. März, also vor gut einem Monat, gastierten die Grazer in der Red-Bull-Arena und holten mit einem 0:0 einen Punkt. Es war ein bemerkenswertes Ergebnis in doppelter Hinsicht.