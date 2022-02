Fußball-Bundesliga: Rückschlag für Hartberg im Kampf um die Top-6

Spannend wie nie zuvor wird in den nächsten Wochen der Kampf um den Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga. Der TSV Hartberg, vorige Woche noch Sieger im Cup-Viertelfinale gegen Rapid, musste dabei am Sonntag einen Rückschlag hinnehmen. Die Elf von Trainer Kurt Russ kam daheim gegen die Admira nicht über ein 1:1 hinaus.

Dabei mussten die Hartberger sogar einem Rückstand nachlaufen. Neuzugang Jan Vodháněl hatte die Admira vor der Pause in Führung gebracht (44.). Für die Gastgeber traf nach Seitenwechsel Jürgen Heil (63.) und sicherte damit einen nicht unglücklichen Punkt. Denn die Südstädter waren unterm Strich die gefährlichere Mannschaft, hatten mehr Torschüsse und auch die besseren Chancen.