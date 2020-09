Remis bei Hartberg-Sturm: Die Steirer bleiben weiter sieglos

So dauerte es fast eine halbe Stunde, bis die Grazer ihre Überlegenheit in etwas Zählbares ummünzen konnten: Nach einem Kuen-Freistoß klärt Gollner schlecht, nach einer Direktabnahme von Ljubic landet der Ball im Hartberger Tor – 0:1 (31.).

Für den Aufwand der Grazer fiel die Pausenführung allerdings zu knapp aus. Und in Hälfte zwei nahm das Spiel einen anderen Verlauf als davor. Plötzlich war Hartberg am Drücker. Die Oststeirer kamen mehrmals gefährlich in den Sturm-Strafraum. Doch ebenso oft scheiterten sie am starken Siebenhandl im Tor der Grazer.