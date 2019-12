Rapids Sieggarant Taxi Fountas darf abheben

Nach dem erstmaligen Weihnachtssingen mit den Fans im Allianz Stadion geht es für Taxi Fountas in die Heimat: „Drei Wochen Griechenland, mit der Familie nahe Athen – ich bin einfach nur glücklich.“ Der am Derby-Tag geborene Taxi junior hat vom Arzt die Flugerlaubnis bekommen, erzählt der Rapid-Goalgetter, der in seiner ersten Halbsaison zum Überflieger der Hütteldorfer wurde: 12 Tore in 17 Einsätzen, das ergibt 105 Spielminuten pro Treffer. Dazu kommen besonders viele, für das Kühbauer-Spiel wichtige Sprints im Volltempo.

„Ich habe oft gehört, dass es bei ihm nur für den SKN reichen würde. Aber nach unseren gemeinsamen Monaten in St. Pölten war ich mir sicher, dass er in einem spielstärkeren Team noch besser zur Geltung kommen wird“, erzählt Didi Kühbauer über seinen Goldgriff, der in St. Pölten meist im offensiven Mittelfeld aufgeboten wurde.