Die Serie geht weiter: Rapid gewinnt auch gegen WSG Tirol

Ganz nah war das 1:0 nach einem Jansson-Pass: Burgstaller kam doppelt zum Abschluss. Zuerst hielt Stejskal, dann rettete Jamie Lawrence vor der Linie (19.).

Den Rapidlern fehlte es – wie zuletzt in Klagenfurt (1:1) neben der Effizienz auch an der letzten Entschlossenheit. Die Energie von der Trabzonspor-Gala war in der Hitze weder auf dem Feld, noch auf den Rängen zu spüren. Bei aller Dominanz gab es zu viel Klein-Klein zu sehen. Und wenn die Gäste die erste Pressinglinie überspielen konnten, kamen auch sie in Tornähe. Den Abschlüssen fehlte es aber an Präzision.

Noch dazu hatte die WSG – die abermals keine Fans für den Gästesektor mitbrachte – Verletzungspech: Lennart Czyborra und Stürmer-Rückkehrer Lukas Hinterseer mussten noch in der ersten Hälfte w. o. geben.