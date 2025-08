Vier Siege zum Start: Das schaffte vor Stöger nur eine Rapid-Legende

Rapid und die Trainer, das war in den vergangenen Jahren oft keine glückliche Geschichte mit langen Kapiteln. Besonders der Umzug in das Allianz Stadion und die damit noch weiter gestiegenen Erwartungen haben die Geduld mit dem leitenden Angestellten an der Outlinie nicht steigen lassen.

Und so nahm er es auch mit seinem typischen Schmunzeln zur Kenntnis, als er mit dem Fakt konfrontiert wurde, dass außer ihm kein Rapid-Trainer seit Robert Körner im Jahr 1959 mit vier Siegen in den ersten vier Pflichtspielen in jenes Amt gestartet ist, über das oft mehr gesprochen wird als über das des Wiener Bürgermeisters. Allerdings muss auch angemerkt sein, dass mit Wacker Innsbruck (1:0 im Cup) und Decic (2:0 und 4:2 im Europacup) drei Spiele dabei waren, in denen der Gegner nicht Bundesliganiveau hatte. Beim Heimsieg gegen Decic und beim 1:0 am vergangenen Sonntag gegen Blau-Weiß Linz hat die Mannschaft von Stöger aber schon viel von ihrem Potenzial gezeigt.

Eine lange Zeit Bei Robert Körner waren es 1959 zwei Cup-Siege (2:1 Austria, 3:0 GAK) sowie drei Liga-Siege (8:0 LASK, 4:2 Simmering, 2:1 Austria). Körner holte 1960 und 1964 zwei Meistertitel. Der letzte Titel von Rapid 2008 liegt schon weiter zurück als die Geburt vieler Fans. Sollte Rapid am Donnerstag gegen Dundee United ein Heimsieg gelingen, dann würde Stöger auch Robert Körner mit der längsten Startsiegesserie eines Rapid-Trainers einholen.

Bedeuten wird ihm das wohl wenig. Erfolge werden eher gegen Ende der Saison eingefahren als im August. Die Siege in den vier Spielen haben aber zu Selbstvertrauen geführt und das Vertrauen ins Trainerteam gestärkt. „Es ist wichtig, dass wir so gestartet sind. Die Aufgaben in den nächsten Wochen sind sehr intensiv. So wie wir momentan dastehen, ist es in Ordnung. Aber wir haben schon Potenzial“, sagt Stöger. Weil viele Spieler auch noch jung sind, betont er: „Man muss ihnen die Zeit geben. Ob ich die Zeit bekomme, weiß ich nicht“, sagte er zuletzt scherzend.