Bundesliga live: So startet Rapid ins erste Heimspiel gegen BW Linz

Ins Spiel geht er wie angekündigt mit der personell besten Start-Elf. Vor Hedl spielen Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao und Horn in der Viererkette. Amane und Sangare bilden das defensive Mittelfeld. Hinter Solo-Stürmer Antiste sollen Radulovic, Seidl und Dahl wirbeln. Antiste wurde nach seinem Schlag gegen den Oberschenkel am Donnerstag und seiner Auswechselung schnell wieder fit.

Vier Spiele, ein Remis, drei Niederlagen, ein geschossenes Tor. Rapid hat im Duell mit Blau-Weiß Linz einiges gut zu machen aus der vergangenen Saison. Mit den vier Treffern und fünf Stangen-/Lattenschüssen am Donnerstag gegen Decic Tuzi in der Qualifikation zur Conference League holte sich das Team von Peter Stöger aber genügend Selbstvertrauen für den Bundesliga-Start.

Die Linzer kommen nach dem Abgang von Gerald Scheiblehner mit einem neuen Trainer. Vom FAC wurde Mitja Mörec geholt, der auch am Donnerstag schon interessierter Zuschauer in Hütteldorf war. "Uns erwartet ein schwieriges Spiel. Für Rapid ist es das erste Heimspiel in der Liga, die Atmosphäre wird entsprechend intensiv sein. Aber die Mannschaft hat vergangene Saison bereits bewiesen, dass sie auch in solchen Spielen bestehen kann", sagte der Slowene.