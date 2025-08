Warum die Europacup-Ligaphase für Austria und Rapid realistisch ist

Für die Austria und Rapid ist die 3. Quali-Runde der Alltag in der Conference League. Die Veilchen gastieren am Donnerstag bei Banik in Ostrau, Rapid empfängt in Hütteldorf Dundee United. Sollten sich die Wiener Klubs in diesen Duellen durchsetzen, dann wüssten sie jetzt schon, was in den Play-offs auf sie zukommt. Die Austria bekäme den Sieger aus Lugano – Györ zum Gegner, Rapid könnte auf AIK Stockholm oder Györ treffen. Allesamt keine unlösbaren Aufgaben auf dem Weg in die Gruppenphase.