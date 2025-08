Austria-Trainer nach dem 2:2 beim GAK: "Haben kluge Transfers gemacht"

Nach dem 2:2 beim GAK blickt Austrias Trainer Stephan Helm überaus positiv in die Zukunft. Vergessen ist das eher peinliche Aus im ÖFB-Cup in Voitsberg, schon im Europacup bei Spaeri ging es aufwärts. Und es soll noch besser werden.

Der Auftritt in Graz stimmte Trainer Stephan Helm gar nicht negativ, holte sein Team doch zweimal einen Rückstand auf. „Wir kreieren viele Torchancen und haben eine gute Mentalität gezeigt“, meinte der Burgenländer. „Es ist alles sehr eng in dieser Liga. Natürlich wollen wir Details noch besser machen. Planvoll, kreativ und mit einem klaren Konzept muss auf dem Platz agiert werden.“ Als Retter trat in Minute 86 einmal mehr Dominik Fitz in Erscheinung, der die Austria in der vergangenen Saison mit 12 Toren und 13 Assists auf Platz drei geführt hatte - mit Chancen auf den Titel bis zur letzten Runde.