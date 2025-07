Nach Cup-Blamage: Wunschspieler sagt Austria ab, Teamspieler kommt

Nach dem bitteren Aus in der ersten Runde des ÖFB-Cups in Voitsberg am Sonntag geht es für Austria Wien schon am Donnerstag weiter. In Tiflis steht nach dem 2:0-Hinspielsieg das Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League auf dem Programm und sollte zur Pflichtübung werden.