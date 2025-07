Conference League: Die Wiener Austria feiert in Tiflis ein Schützenfest

Es war heiß in Tiflis und daher nicht so einfach kühlen Kopf zu bewahren. Der Wiener Austria ist dies letztlich gelungen, souverän zogen die Veilchen in die nächste Qualifikationsrunde der Conference League ein. Nach dem 2:0 aus dem Hinspiel setzten sich die Wiener auswärts beim FC Spaeri mit 5:0 durch, eine Wohltat für die zuletzt geschundene violette Seele nach dem Aus in der ersten Cuprunde.