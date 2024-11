Die Länderspielpause verlängert die Pause von Rapid-Motor Sangare

Mamadou Sangaré vom SK Rapid und Joane Gadou von Vizemeister Salzburg sind nach ihren Roten Karten in der Fußball-Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Strafsenat der Liga nach der Runde am Wochenende mit.

Aufgrund der Länderspielpause wirkt sich die Sperre für die beiden Spieler noch mehr aus. Sangare ist also im nächsten Ligaspiel am kommenden Samstag gegen Klagenfurt gesperrt und wird erst wieder am 23. November bei WSG Tirol wieder spielen können. Nach der Roten Karten vom vergangenen Samstag ist er in der Liga also tatsächlich für drei Wochen nicht einsatzberechtigt.

Sehr wohl aber darf der Malier am Donnerstag in der Conference League bei Petrocub antreten. Der 22-jährige Malier kam in den bisherigen 22 Pflichtspielen auf durchschnittlich 75 Einsatzminuten.