Kulovits-Debüt gegen BW Linz: Warum Rapid dem WAC die Daumen drückt

Der Penzinger

Kulovits war unter dem am Donnerstag beurlaubten Robert Klauß Co-Trainer und ist ein Rapid-Urgestein. In seiner gesamten Karriere spielte er nur für Red Star Penzing (bis zum Alter von 13 Jahren), Rapid und den deutschen Klub Sandhausen, wo er erste Schritte als Trainer machte.

Große Änderungen wird der 42-Jährige als Cheftrainer nicht vornehmen. Rapid soll den Gegner wieder vorne anpressen, schnell umschalten und versuchen, mehr Tore als zuletzt zu erzielen. „Wir sind in den vergangenen Wochen zu sehr in den Ballbesitz verfallen“, sagt Sportdirektor Markus Katzer. Das sei auch durch die Unsicherheit begründet, weil die Spieler das schnelle Umschalten aufgrund der Misserfolge nicht mehr riskieren wollten. Kulovits will an ein paar Stellschrauben gedreht haben: „Wir haben den Spielern einige Dinge aufgezeigt. Wenn wir diese Sachen ändern, dann werden wir den Bock am Sonntag umstoßen.“