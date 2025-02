Neuer Rekord: Weshalb Österreichs Vereine vermehrt auf Leihspieler setzen

Ercan Kara, Kjell Scherpen, Maurice Malone, Janis Blaswich, Marlon Mustapha oder Tio Cipot – auf den ersten Blick haben diese Spieler nicht viel gemeinsam. Doch in Wahrheit eint sie eine entscheidende Tatsache: Sie alle sind Leihspieler .

In der Saison 2024/’25 verzeichnet die österreichische Bundesliga insgesamt 48 Leihprofis – ein neuer Rekord .

Besonders aktiv auf dem Leihmarkt war Hartberg: Gleich neun Spieler wechselten per Leihe zum Team aus der Oststeiermark. Drei von ihnen – Aaron Sky-Schwarz, Onurhan Babuscu und Charlie Osborne – kehrten jedoch bereits wieder zu ihren Stammvereinen zurück oder wurden weiterverliehen. Am anderen Ende der Leihspieler-Tabelle steht der WAC, der als einziger Klub in dieser Saison gänzlich auf Leihspieler verzichtet.

Doch warum setzen Österreichs Bundesligisten immer stärker auf Leihgeschäfte? Die Gründe sind vielfältig: