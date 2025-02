Nach der Derby-Pleite: Wie Klauß reagiert und Rapid gegen LASK umstellt

Nach dem 1:3 gegen den WAC wollte Rapid-Trainer Robert Klauß noch nicht von einem Fehlstart sprechen: „Es war ein schlechtes Spiel, das ist für mich noch kein Fehlstart.“ Nach dem 1:2 im 344. Derby besteht kein Zweifel: Rapid hat nicht nur die Euphorie in und rund um den Verein bemerkenswert schnell selbst ausgedämpft, sondern auch den Start ins Fußballjahr 2025 ordentlich verpatzt .

Jetzt, nach einem selbst verschuldeten, aber dennoch unglücklichen 1:2 bei immens effizienten Austrianern , sind die Hütteldorfer – wieder einmal – in der Realität angekommen .

In der Winterpause gingen alle Blicke nach oben – wie weit sind Sturm und Austria entfernt? Wie groß darf geträumt werden?

Das heißt: nur ein Sieg in den vergangenen acht Pflichtspielen. Das Highlight gegen Kopenhagen (3:0) kann den in der Rückrunde einsetzenden Rückfall in der Meisterschaft nicht mehr überstrahlen.