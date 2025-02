Brisantes 344. Wiener Derby: So steht es bei Austria gegen Rapid

Zum bereits 344. Mal wird das große Wiener Derby ausgetragen. Lediglich Celtic und die Rangers kommen in Glasgow auf mehr Stadt-Duelle mit dem Erzrivalen.

Das 344. Derby ist ein Besonderes, weil es das erste von vier Spielen zwischen Austria und Rapid ohne Gästefans ist. Die ausverkaufte Generali Arena erstrahlt ganz in Violett.

In der Startelf der Hütteldorfer fehlt der Name des Kapitäns: Matthias Seidl sitzt zu Beginn nur auf der Bank. Nikolaus Wurmbrand spielt von Beginn an, der Schwede Isak Jansson rückt vom Angriff zurück ins Mittelfeld.