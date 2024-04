Entscheidung im Liga-Kracher? Salzburg gegen Sturm und die große Titelfrage

Und sein Salzburger Pendant Onur Cinel, der eine 3:4-Niederlage in Klagenfurt verdauen muss, meint: „Es ist ein Vorteil, dass man sofort zeigen kann, dass man es besser kann.“ Sollte Salzburg gewinnen, zeichnet sich in den letzten drei Runden ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In 50 Jahren Bundesliga gab es viele Krimis am Ende, gab es kuriose Endspurts. Wir haben nur ein paar herausgesucht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.