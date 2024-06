Bochum-Held Kevin Stöger hat einen neuen Verein gefunden

Kevin Stöger hat sich beim Vfl Bochum ein Denkmal gesetzt. Dass der Traditionsverein auch in der kommenden Saison in der Bundesliga am Ball sein darf, haben die Bochum vor allem seinem österreichischen Spielmacher zu verdanken.

Im Relegations-Rückspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf machte Bochum einen 0:3-Rückstand wett und Stöger hatte dabei seine Füße im Spiel. Mit zwei Assists, einem Tor und einem weiteren Treffer im entscheidenden Elfmeterschießen.

Nach der Heldentat verlässt Stöger nun die Bochumer, wie er via Instagram verkündete.