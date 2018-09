Djuricin überrascht in Salzburg und verliert knapp

Anders als mit „B-Elf“ war die Aufstellung von Rapid in Salzburg nicht zu umschreiben. Trainer Goran Djuricin sagte vor Anpfiff: „Einige sind angeschlagen oder müde. Das können wir uns gegen Red Bull nicht leisten.“ Dazu kommen die Lehren aus dem Saisonstart: Gleich mehrere Muskelverletzungen passierten in den ersten englischen Wochen.

Nach dem Kraftakt gegen Spartak Moskau (2:0) waren einige Spieler im „roten Bereich“, Djuricin wollte in Hinblick auf einen heißen Herbst nicht zu viel riskieren.

Dabei stellt sich aber schon die Frage: Wie soll Rapid halbwegs erfolgreich durch die Zeit mit zwei Spielen pro Woche kommen, wenn so viel rotiert werden „muss“? Denn nach dem eminent wichtigen Cupspiel in Mattersburg (Mittwoch) geht’s dahin: Samstag gegen St. Pölten, am Donnerstag in Glasgow gegen die Rangers.