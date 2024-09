Warum die deutsche Bundesliga um ihr TV-Geld zittern muss

Um alle Spiele der deutschen Bundesliga im TV verfolgen zu können, braucht man derzeit zwei Abos : Das Freitagspiel ist ebenso wie die Sonntagspartien auf DAZN zu sehen, die Konferenz am Samstag sowie das Topspiel sind bei Sky. Das ist nur noch bis zum Sommer so. Für die darauffolgende Rechteperiode bis 2029 läuft seit über einem Jahr die Ausschreibung. Ein Ergebnis wollte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) schon vor der Heim-EM präsentieren. Allerdings: Die Sache zieht sich wie ein Strudelteig und landete vor Gericht.

Was war passiert? Im April hatte Streamingdienst DAZN ein Angebot in der Höhe von 1,6 Milliarden Euro für „Paket B“ für vier Jahre abgegeben. Dieses umfasst 196 Livespiele pro Saison, samstags um 15.30 Uhr plus das jeweilige Freitagspiel. Laut eigenen Angaben lag DAZN mit diesem Offert 320 Millionen Euro höher als Sky und wurde von der DFL aber im Regen stehen gelassen. Warum? Die Liga verlangte innerhalb von 24 Stunden eine Bankgarantie von DAZN. Weil der Streamingdienst diese nicht vorlegen konnte, kam Sky zum Zug.

DAZN klagte und wie ein Schiedsgericht nun entschieden hat, war das Vorgehen seitens DFL nicht rechtens. Warum ist offiziell nicht bestätigt. Die Ausfertigung des Urteils folgt im November. Laut Bild wäre das Einfordern einer Bankgarantie nur rechtens gewesen, wenn es im Zuge der Ausschreibung Hinweise auf finanzielle Probleme beim Bieter gegeben hätte. Fakt ist: Es geht zurück an den Start. Die Rechte werden neu ausgeschrieben und das könnte der Bundesliga, die in Sachen TV-Geld im Vergleich mit der Premier League hinterherhinkt, horrende Schmerzen bereiten. Denn nachdem im Zuge der Klage die gebotenen Summen öffentlich wurden, könnten sich Sky und DAZN nun absprechen und ihre neuen Offerte synchronisiert in den Keller fallen lassen. Spekulation.