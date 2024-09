Bayern-Coach Kompany: Flüchtlingskind, Philosoph, Gipfelstürmer

Vincent Kompany holte zu einem philosophischen Monolog aus, als er kürzlich gefragt wurde, was er über jene denkt, die bei seiner Verpflichtung meinten, der FC Bayern sei ihm zu groß. Mit 0,001 Prozent bezifferte er die Wahrscheinlichkeit , dass aus dem Kind eines Flüchtlings aus dem Kongo in der neuen Heimat Brüssel etwas werden würde.

„Was sollen denn Menschen tun? Aufgeben? Aufhören wegen der Meinung anderer? In der Welt, in der wir leben, lasst uns Menschen ermutigen, erfolgreich zu sein, Grenzen zu überschreiten.“

Jetzt probiert er es wieder. Er zweifelte keine Sekunde daran, das Angebot des großen FC Bayern anzunehmen. Der 38-jährige Belgier war bis zum Sommer Trainer des FC Burnley in England, wo er als Spieler ein Star war. Von 2008 bis 2019 verteidigte er bei Manchester City, insgesamt spielte er zwölf Saisonen bei RSC Anderlecht, HSV und ManCity in der Champions League.

Aus dem Flüchtlingskind ist ein Star geworden.

Als Trainer war seine junge Karriere noch wenig glanzvoll, doch in München bringt Kompany die Augen der Fans zum Funkeln. Vier Spiele, vier Siege, 16:3 Tore lautet die Bilanz in der Bundesliga. Mit einem 9:2 gegen Dinamo Zagreb startete Bayern in die Champions League, auch im Cup schaffte das Team den Aufstieg.