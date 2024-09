Champions League: Juventus und Aston Villa sind die ersten Sieger

Juventus Turin und Aston Villa haben die neue Ligaphase der Champions League mit klaren Siegen eröffnet. Der italienische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Dienstag gegen PSV Eindhoven souverän mit 3:1 (2:0) durch, Aston Villa jubelte nach einem 3:0 (2:0) bei den Young Boys in Bern über einen Traumstart in die Königsklasse. Damit übernahmen die Engländer nach dem ersten von acht Spielen vorübergehend die Führung in der Liga mit 36 Mannschaften.