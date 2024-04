0:1 am Tivoli: Die Austria enttäuscht gegen WSG Tirol

Die Partie WSG Tirol – Austria war kaum angepfiffen, da wurde sie auch schon wieder für mehrere Minuten unterbrochen. Ein Transparent, das die mitgereisten Austria-Fans über einen Stiegenaufgang gespannt hatten, musste entfernt werden, weil dadurch angeblich ein Notausgang blockiert gewesen wäre. Das mutet durchaus kurios an in einem riesigen Stadion wie dem Tivoli, in das sich bei bitterkalten Temperaturen knapp 1.000 Besucher verirrt haben.