Schock für Violett: Austria-Goalie Früchtl fällt einige Wochen aus

Immer wieder schlechte nachrichten vom Verteilerkreis in Favoriten. Diesmal betrifft es Torhüter Christian Früchtl. Der Deutsche verletzte sich im Training am Knie. Bei einem Nachsschuss soll er sich mit dem Bein abgedrückt haben und dabei eingeknickt sein. Das Training musste er abbrechen.

Eine konkrete Diagnose steht noch aus, doch befürchtet man eine Innenbandverletzung und rechnet mit einem Ausfalle des Goalie für die kommenden vier bis sechs Wochen - also genau in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, wo sich entscheidet, ob die Austria es noch in die Meistergruppe schafft oder sich mit der Qualifikationsgruppe begnügen muss.