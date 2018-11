Austria erfüllt die Pflicht, die Kür bleibt sie aber schuldig

Die Vorweihnachtszeit wurde von der Wiener Austria zu den „Wochen der großen Chance“ umgewidmet. Drei Siege in drei Spielen sollten im Bereich des Möglichen sein und die violette Tabellensituation bis zum Derby gegen Rapid am 16. Dezember erheblich verbessern. Am Samstag gelang in der Südstadt die erste Pflichterfüllung mit einem 2:1 gegen den Tabellenletzten Admira, der auch nach dem dritten Spiel unter dem neuen Coach Reiner Geyer auf den ersten Punkt wartet.

Endlich sollte die Qualität der Spieler auch auf dem Platz sichtbar werden, hatte Austria-Sportdirektor Ralf Muhr noch im Sky-Interview gemeint, ehe er eine durchaus überlegene, wenngleich nicht überzeugende Austria zu Gesicht bekam.