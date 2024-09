Nicht effizient genug: Die Austria holte nur ein 1:1

Die Wiener Austria hätte nachlegen und sich mit einem Sieg im oberen Drittel der Tabelle etablieren können. Reine Theorie, weil in der Praxis zu viele gute Chancen verjuxt wurden.

Die Austria kontrollierte in der ersten Hälfte das Geschehen und bewies zunächst Effizienz, da man mit der ersten wirklich guten Möglichkeit in Führung ging. Eine Flanke von Vinlöf versenkte Gruber, von den Altachern offensichtlich übersehen, per Kopf zum 1:0.

Den Vorteil machte man selbst zunichte, weil die Defensive wenig später stümperhaft agierte. Einen weiten Einwurf von Ouedraogo verlängerte Gugganig, Koller vollendete (26.), die Austrianer waren dabei Statisten.