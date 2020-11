Keine Punkte und Teamspieler bei St. Pölten

Überraschend, aber verdient gewann WSG Tirol mit 1:0 in St. Pölten. Für den SKN war es ein Tag zum Vergessen.

Bereits vor dem Spiel gab es in St. Pölten große Aufregung. Eigentlich hatte die Woche ja erfreulich begonnen: So viele Teamspieler wie noch nie wurden aus dem SKN-Kader einberufen: Werner Gregoritsch nominierte Ljubicic, Schmidt und Meister für die U-21, die slowakische U-21 setzte auf Pokorny, und Davies ereilte der Ruf des A-Teams seiner Heimat Sierra Leone.

Doch dann gab es drei positive Corona-Tests, bei der Nachtestung kamen am Spieltag noch weitere dazu. Manager Andreas Blumauer kündigt im KURIER-Gespräch deswegen eine weitreichende Maßnahme an: „Nach bisherigen Maßnahmen der Behörde können wir jetzt keine Teamspieler abstellen. Alle Kaderspieler gelten als K1-Kontaktperson und dürfen sich nur in der SKN-Bubble bewegen.“ Wie werden andere Vereine, die zuletzt positive Tests hatten (WAC, Admira), mit U-21-Einberufungen umgehen?