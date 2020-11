Biografie: Warum Van Basten Messi und Ronaldo beneidet

Vor der großen fußballerischen Karriere gab es eine große persönliche Tragödie. Als Siebenjähriger ging er mit seinem Freund Jopie auf einen zugefrorenen See, das Eis brach, sein Freund versank im See. Marco holte sofort Hilfe, doch Jopie wurde tot aus dem Wasser gezogen. Van Basten: „Ich verstand noch nicht, was Leben und Tod bedeuten. Ich hatte ein kleines Foto von ihm, das ich immer bei mir trug. Nach etwa zehn Jahren oder so konnte ich es aber plötzlich nicht mehr finden. Mein Vater hatte es weggeworfen und sagte mir, ich müsse die Vergangenheit vergessen.“

Noch immer in Erinnerung ist ihm auch sein Abschied vom San Siro im Jahr 1995, zwei Jahre nach seinem letzten Spiel. In Jeans drehte er eine Ehrenrunde, auf der Bank weinte der sonst so rationale Trainer Fabio Capello: „Plötzlich traf es mich, wie ein Schlag. Ich wurde vor 80.000 Zuschauern Zeuge meines eigenen Abschieds. Ich wollte losheulen, zwang mich aber, ruhig zu bleiben. Das konnte ich immer, wenn ich musste. An diesem Tag starb ich als Fußballer – und ich war Gast an meiner eigenen Beerdigung.“

Van Basten lacht über den Vergleich mit James Dean, dem Schauspieler, der mit 24 Jahren starb. „Auch mich sah man nicht alt werden, das stimmt“, sagt er.