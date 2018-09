Bayern stürzt Schalke in die Krise, Lazaro trifft für Hertha

Es war das Duell Vizemeister gegen Meister. Davon war am Samstag in Gelsenkirchen wenig zu sehen. Die Bayern feierten im vierten Saisonspiel der deutschen Bundesliga den vierten Sieg. Beim 2:0 waren die Münchner die klar dominierende Mannschaft, die am Ende einen ungefährdeten Sieg feierte, der viel höher hätte ausfallen dürfen.

Der Kolumbianer James Rodriguez und der Pole Robert Lewandowski erzielten die Treffer für den weiterhin makellosen Tabellenführer. Den Elfmeter, den Lewandowski in der 64. Minute verwandelte, hatte ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf mit einem Foul an Rodriguez verschuldet. Schöpf spielte durch, ebenso wie David Alaba, der mit einem herrlichen Freistoß nur die Latte traf. Guido Burgstaller wurde bei Schalke in der Schlussphase eingewechselt.