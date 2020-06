Barcelonas Titeljagd geht im Cup weiter

„Es wäre falsch, uns jetzt gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Wir müssen bereit sein, unsere Leistungen zu verbessern, das wird für diese Saison entscheidend sein“, betonte Enrique nach dem jüngsten 5:2 seines Teams in Bilbao. Neben Liga und Cup will der 44-Jährige auch in der Champions League ein Wörtchen mitreden. Im Achtelfinale geht es für Barcelona gegen Manchester City.

Villarreal will eine Stufe darunter in der Europa League ebenfalls international reüssieren. Bereits am 19. Februar geht es zu Hause gegen Salzburg. Bis dahin stehen für die Elf von Trainer Marcelino Garcia Toral noch der Cup und das Ligaspiel bei Rayo Vallecano am Sonntag auf dem Programm.