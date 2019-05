Aufregung in Oliver Glasners letzter LASK-Woche

Diese Woche hat es für den LASK in sich: Am Sonntag wird mit dem Heimspiel gegen die Austria eine sensationelle Saison beendet. „Wir werden Zweiter. Das ist die zweitbeste Platzierung in der Vereinshistorie. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs“, erklärt Oliver Glasner nach dem 1:0-Sieg in St. Pölten.

Für den Erfolgstrainer wird es ein emotionaler Abschied. Der 44-Jährige übersiedelt zum deutschen Europacup-Starter Wolfsburg und nimmt den Großteil des Trainerteams mit. Die Nachfolgefrage ist schon geklärt, wie Präsident Siegmund Gruber am Montag in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ sagte. Präsentiert wird der neue Trainer, der seinen Vertrag noch nicht unterschrieben hat, erst nach der Saison. Gruber erklärte aber, dass es sich dabei nicht um WAC-Trainer Christian Ilzer handle.