Atletico Madrid schlägt Girona dank später Treffer

Atletico Madrid ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest kurzzeitig bis auf sieben Punkte an Tabellenführer FC Barcelona herangerückt. Die Madrilenen setzten sich am Dienstag zu Hause gegen Girona erst dank später Tore von Diego Godin (76.) und Antoine Griezmann (94./13. Saisontor) 2:0 durch. Für Atletico war es der zweite Sieg in Folge und der sechste in den jüngsten sieben Runden.

Barca hat allerdings in der Folge (21.30) die Chance, mit einem Auswärtssieg bei Villarreal den alten Vorsprung wiederherzustellen. Beide Titelanwärter treffen am Samstag (20.45) in Barcelona aufeinander.