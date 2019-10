Angststörungen? Real wies Gerüchte um Keeper Courtois zurück

Kritik

Nach dem enttäuschenden Remis, durch das Real um das Weiterkommen in der Königsklasse bangen muss, kam eine Tormann-Debatte auf. Courtois sei nach mehreren schwachen Leistungen, unter anderem beim 0:3 zum Auftakt der Champions League in Paris, "ganz unten" angelangt, hatte die Zeitung AS festgestellt. Zumal "Ersatzmann" Alphonse Areola gegen Brügge prächtig hielt. AS schrieb auf Seite eins zur Torwartdebatte: "ALARM".