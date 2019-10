Champions League: Bayern demütigt Tottenham, Alaba verletzt out

Starke Belgier

Gegen den LASK hat er mit dem 2:1 den Aufstieg in die Champions League endgültig fixiert. In Madrid zeigte Emmanuel Dennis, genannt Bonaventure, dass der 21-jährige Nigerianer auch gegen Real überzeugen kann. Zwei Treffer erzielte der Stürmer des FC Brügge in Hälfte eins, am Ende schafften die Belgier ein ehrenwertes 2:2. Casemiro hatte den ersten Punkt (nach dem 0:3 in Paris) erst in der 85. Minute per Kopf gerettet.

Im zweiten Gruppenspiel machte PSG mit dem 1:0 bei Galatasaray bereits am zweiten Spieltag einen großen Schritt zum Gruppensieg.

Am Mittwoch hat Barcelona beim großen Schlager Inter mit Valentino Lazaro zu Gast. Lionel Messi kehrte nach seiner Adduktorenzerrung am Montag ins Training zurück.