Drei Spiele, fünf Treffer: Ist Gustavo Santos zu gut für Altach?

Cup-Aus gegen Regionalligist Donaufeld , danach 1:2 gegen WSG Tirol in der ersten Ligarunde. Für Altach hatte die Saison katastrophal begonnen. Nach drei Partien in der Bundesliga ist das Team von Joachim Standfest hinter Salzburg, Rapid und Sturm Vierter .

Doch damit ist auch die Chance hoch, dass Santos Altach noch verloren gehen könnte. Denn die Transferzeit endet in den meisten Ligen Ende August, in Österreich in der Woche darauf.

Der 1,77 Meter kleine und bullige Stürmer kam im Sommer 2023 von Dornbirn und war in der vergangenen Saison wegen einer Knieverletzung und eines Muskelfaserrisses lange Zeit verletzt. „Er war nur bei acht Spielen wirklich fit“, erklärt Standfest . Vier Tore hatte Santos in der vergangenen Saison erzielt. Mitspieler Lukas Fadinger sagte am Wochenende über seinen Teamkollegen: „Wahnsinn, der explodiert. Von mir aus kann er weiter treffen.“

Vor Altach hatte Santos zehn Vereine auf drei Kontinenten – unter anderem in Vietnam, bei verschiedenen Teams in seiner Heimat Brasilien und auch in Japan. Seine bislang einzige Station in Europa vor seiner Zeit in Dornbirn war der griechische Verein Apollon Larisas (2019/20).

In seiner Jugend hatte er den gleichen Irokesenschnitt wie der einstige italienische Teamstürmer Mario Balotelli - also bekam er den Spitznamen. Sogar auf transfermarkt.at wurde er als Balotelli gelistet. Bei seiner Unterschrift in Altach habe er aber darum gebeten, wieder mit seinem echten Namen angesprochen zu werden.